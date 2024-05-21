تعليق جديد من عبدالله رشدي بشأن رفض "تكوين" المناظرة للمرة الثانية

كتب- محمد شاكر :

انتقد الداعية الإسلامي عبدالله رشدي، رفض مجلس أمناء مؤسسة "تكوين"؛ إجراء مناظرة فكرية للمرة الثانية.

وكتب رشدي منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، قال فيه: "مرةً أخرى تُدعى "جماعة تكوين" للمناظرة فترفضُ وتنسحب!.. ‏هذا الانسحاب -للمرة الثانية- بعد الانسحاب من مواجهتي - على لسان مرشدهم العام- تأكيدٌ على فَلَسِهم المعرفي".

‏وأضاف رشدي: "هذا جيد كي لا ينخدع بهم أحد، فصاحب الحق لا يخشى المواجهة بدعوى أن الناس بسطاء، ثم يقوم من الجهة الأخرى بتضليل هؤلاء الناس البُسطاء دينياً تحت ستار "التثقيف والتنوير".

وسبق أن أعلن مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكرية رفضها إجراء مثل هذه المناظرات.

وأصدر المستشار الديني لرئيس الجمهورية، وأحد كبار شيوخ الأزهر الشريف الشيخ أسامة الأزهري، بياناً مساء أمس الاثنين، دعا فيه إلى عقد مناظرة كبرى، يناظر فيها وحده، جميع أعضاء مؤسسة "تكوين".

وقال الأزهري إنه يعفي المؤسسة الأزهرية من خوض هذا الجدل، حتى تظل في مسارها الكريم دينيا ووطنيا وعلميا وإنسانيا على يد إمامها الأكبر شيخ الأزهر، لكنه سيقوم بالتصدي وحده بصفته أحد أبناء الأزهر لكل هذا الجدل.

وأثار الإعلان عن تدشين مؤسسة "تكوين الفكر العربي" في مصر، جدلًا واسعًا، صاحبها دعوات لإغلاق المؤسسة والتصدي لأفكارها بعد ساعات قليلة من انطلاق فعاليات مؤتمرها السنوي الأول بمشاركة مجموعة كبيرة من المفكرين والباحثين من عدّة دول عربية.

وبحسب الموقع الإلكتروني لمؤسسة تكوين، فإنها "مؤسسة عربية نادى إلى تأسيسها مجموعة من المفكرين والباحثين العرب بهدف تعزيز قيم الحوار البنّاء، ودعم الفكر المستنير والإصلاح الفكري، وخلق فضاءات تقنية مناسبة تسمح بوصول منتجها الفكري المرئي والمسموع والمقروء إلى أوسع قاعدة ممكنة من الجمهور".