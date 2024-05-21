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رئيس الوزراء يستقبل السفير السعودي بالقاهرة بمناسبة انتهاء مهام عمله

06:24 م الثلاثاء 21 مايو 2024
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    رئيس الوزراء يستقبل السفير السعودي بالقاهرة
  • عرض 3 صورة
    رئيس الوزراء يستقبل السفير السعودي بالقاهرة
  • عرض 3 صورة
    رئيس الوزراء يستقبل السفير السعودي بالقاهرة

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كتب- محمد سامي:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، بمناسبة انتهاء مهام عمله بالقاهرة.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بسفير المملكة العربية السعودية الشقيقة، مُتمنياً له دوام التوفيق في مهام عمله المقبلة.

كما أكد عُمق العلاقات التاريخية بين القيادة السياسية والشعبين الشقيقين في البلدين، مشدداً على السعي بصورة دائمة لتطوير أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

من جانبه أعرب السفير أسامة نقلي عن اعتزازه بفترة عمله في مصر، وتقديره للحفاوة التي رافقته خلال السنوات الماضية في القاهرة، والتعاون الذي حظي به من جانب الدولة المصرية، مُؤكداً تطلع بلاده لدعم العلاقات الثنائية مع مصر والارتقاء الدائم بها.

السفير السعودي مصطفى مدبولي أسامة نقلي
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