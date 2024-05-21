بالأسماء.. تعرف على القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2024

كتب- محمد شاكر:

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن القوائم القصيرة للمرشحين لنيل جوائز الدولة "النيل- التقديرية- التفوق"، والتي سوف يُصوت عليها المجلس خلال اجتماعه السبعين، والمزمع انعقاده الثلاثاء 28 مايو الجاري.

جاءت القوائم على النحو التالي:

أولاً: القوائم القصيرة للمرشحين لجائزة النيل، في مجال الفنون، وتتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، وتم ترشيح كل من: المخرج محمد فاضل، والفنانة فريدة فهمي.

وفي مجال الآداب، تتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، وتم ترشيح كل من: الشاعر محمد إبراهيم أبوسنة، والناقد الدكتور محمد عبد المطلب.

أما في مجال العلوم الاجتماعية، والتي تضم جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، فتم ترشيح كل من: الدكتور أحمد عبد الله زايد، والدكتور محمد صابر عرب.

ثانيًا: القوائم القصيرة للمرشحين لجائزة الدولة التقديرية:

وفي مجال الفنون، تتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، حيث الفنان أنسي أبو سيف، والدكتور رضا بدير، والدكتور عوض الله الشيمي، وسعيد شيمي، والدكتور مدحت درة، والدكتور مصطفى أمين الفقي.

وفي مجال الآداب، تتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، حيث ترشيح الشاعر أحمد عنتر مصطفى، والناقد الدكتور حسين حمودة، والناقد الدكتور سامي سليمان، والدكتورة غراء مهنا، والدكتور فتحي إمبابي، والروائي مصطفى نصر.

وفى مجال العلوم الاجتماعية، وتتضمن أربعة جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، حيث ترشيح الدكتور أحمد مجدي حجازي، والدكتور حسن عماد مكاوي، والدكتورة عالية المهدي، والدكتور ماجد عثمان، والدكتور محمد الخزامي، والدكتور محمد سامح عمرو، والدكتور ممدوح الدماطي، والدكتورة منى حجاج.

ثالثًا:- القوائم القصيرة للمرشحين لجائزة الدولة للتفوق:

في مجال الفنون؛ وتتضمن جائزتين، قيمة كل جائزة منهما 100 ألف جنيه، وميدالية فضية، حيث ترشيح النحات الدكتور أحمد عبد العزيز، والدكتورة أميرة سيد فرج، والمعماري حمدي السطوحي، والناقد والسيناريست الدكتور وليد سيف.

وفي مجال الآداب، تتضمن جائزتين، قيمة كل جائزة منهما 100 ألف جنيه، وميدالية فضية؛ حيث ترشيح الشاعر جميل عبد الرحمن، والقاص والروائي عبد الرحيم كمال، والقاصة والروائية الدكتورة عزة بدر، والناقد الدكتور محمد خليفة.

وختامًا، في مجال العلوم الاجتماعية، وتتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة 100 ألف جنيه، وميدالية فضية، حيث ترشيح الدكتورة أمنية حلمي، والمستشار بهاء المري، والدكتور جمال سلامة، والدكتور حامد عبد الرحيم عيد، والدكتورة سامية قدري، والطبيب لطفي الشربيني.