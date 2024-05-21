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وكيل اتصالات النواب يطالب بدعم الكوادر الفنية بالقومي لتنظيم الاتصالات

02:56 م الثلاثاء 21 مايو 2024

النائب أحمد نشأت منصور

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كتب- نشأت علي:

طالب النائب أحمد نشأت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بزيادة بند الرواتب والأجور للعاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليتماشى مع معدلات التضخم والغلاء التي يستشعر بها الجميع.

وأضاف نشأت خلال اجتماع لجنة الاتصالات برئاسة النائب أحمد بدوي لمناقشة أهم ملامح الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي القادم 2024/2025، بأن الجهاز بة كوادر فنية نادرة نحتاج للمحافظة عليها.

وطالب وكيل اتصالات النواب بزيادة بند ملفات الأجور بزيادة مناسبة حتى لو وصلت 40%، متابعا: "حتى نكون منصفين وخوفاً من هروب هذه العقول والكفاءات مع مراعاة كافة التوجهات التي تتخذها الدولة في الحفاظ على الكوادر الفنية والعلمية بهذا الشأن".

النائب أحمد نشأت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس النواب تنظيم الاتصالات
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