وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدان مشروعات رصف وتطوير بمركزي زفتى والسنطة

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، مشروعات الرصف والتطوير الجارية بمركزي زفتى والسنطة، وذلك في مستهل زيارته لمحافظة الغربية لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

واستهل وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية، الجولة بتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق نهطاي - الضبابشة والذي بلغت نسبة نهو الأعمال به 60% بتكلفة 5.3 مليون جنيه، حيث يتم رصف الطريق بطول 700 متر وعرض 12 مترًا من مجمع الخدمات الحكومية في اتجاه قرية الضبابشة.

وأشاد اللواء هشام آمنة، بمشروعات الطرق والرصف الجارية على أرض محافظة الغربية والتي تساهم في تيسير حركة المواطنين اليومية على أرض المحافظة وتحقيق رضا المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أن الطريق يعد محورًا مهمًا يربط الطريق يربط بين القادم من محافظة الدقهلية عبر مدينة زفتى والقادم من مدينة المحلة الكبرى وكذلك مركزي زفتى/ السنطة متجها إلى الطريق الزراعي القاهرة/ الإسكندرية (مدينتي قويسنا بركة السبع) وبالتالي توزيع الكثافات المرورية وربط شبكة الطرق الإقليمية ببعضها.

كما يُسهل حركة المواطنين من القرى التابعة للوحدة المحلية بنهطاي لطريق (طنطا - السنطة - زفتى) الجديد ولجميع الخدمات الحكومية الموجودة بقرية نهطاي النموذجية.

وفي السياق ذاته، تفقد اللواء هشام آمنة والدكتور طارق رحمي، أعمال تطوير الرصيف المقابل لطريق مركز طب الأسرة بنهطاي حيث يتم انشاء رصيف انترلوك وبلدورات أمام وحدة طب الأسرة بنهطاي بطول 110 أمتار وعرض 12 مترًا للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لقرية نهطاي النموذجية، كما يتم إقامة أماكن انتظار للسيارات أمام الوحدة منعا للتكدس المروري.

واختتم الوزير والمحافظ، تفقد المشروعات بمركز زفتى، بمتابعة أعمال تطوير شارع الجيش القبلي بمدينة زفتى بنسبة تنفيذ 40%، حيث يتم رصف وتطوير الجزيرة بطول 450 مترًا تبدأ من محطة مياه الشرب حتى مدرسة الصنائع لتكون متنفسًا حضاريًا لأهالي زفتى ومن أجل إضفاء لمسة جمالية على الشوارع بالإضافة إلى إنشاء أماكن تصلح ساحات انتظار للسيارات بأسلوب حضاري لمواجهة التكدس المروري بزفتى.

وأشار المحافظ، إلى أنه في إنجاز غير مسبوق وقع الاختيار على مدينة زفتى بمحافظة الغربية للانضمام إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم Gnlc لعام 2024 ضمن 64 مدينة من 35 دولة مختلفة على مستوى العالم تقديرًا للجهود المتميزة في أن يكون التعلم مدى الحياة حقيقة للجميع.

وقد جاء اختيار مدينة زفتى نتيجة للأنشطة التي شهدها المركز من مشروعات تنموية وتنمية بشرية وتمكين اقتصادي واجتماعي مما ساهم في زيادة الوعي لدى المواطنين وبناء الإنسان وأسرة سليمة وقادرة على المشاركة في عملية البناء والتنمية في محافظة الغربية.

وفي سياق آخر، انتقل وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية، لمركز ومدينة السنطة قلعة زراعة العنب وصناعة الزبيب والتي تشهد أعمال رصف وتطوير في شوارع حيوية مهمة ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية.

وتفقد اللواء هشام آمنة والدكتور طارق رحمي، أعمال رصف شارع بورسعيد وشارع الجيش فيتم فرد وتشغيل طبقة السن وتركيب البلدورات بطول 900 متر وعرض 7 أمتار للشارعين.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في الأحياء والمدن من أجل إضفاء المظهر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 وضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.