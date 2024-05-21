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وزير الري: مبادرة حوض النيل بشكلها الحالي تعتمد على مبادئ غير تعاونية

02:11 م الثلاثاء 21 مايو 2024

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كتب- محمد فتحي:

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بـ إيريك تارديو نائب رئيس منظمة المياه العالمية والأمين العام للشبكة الدولية لمنظمات أحواض الأنهار INBO، على هامش فعاليات "المنتدى العالمى العاشر للمياه" المنعقد بإندونيسيا.

وأكد سويلم، أن عدم وجود إدارة مستدامة وتعاونية لمياه الأنهار المشتركة يمكن أن يؤدي إلى خلافات وتوترات بين الدول المشاطئة، والتي يمكن أن تصبح أكثر حدة في المناطق غير المستقرة مما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية عديدة، وبالتالى فإن الأمر يتطلب تعزيز التعاون بين كافة دول الحوض ومراعاة مصالح الجميع وليس فقط دول المنبع على حساب دول المصب.

وأكد أن التعاون يتطلب رغبة سياسية حقيقية وإرادة لا تتزعزع تلتزم بمراعاة مصالح كافة الأطراف، مؤكدا على أن قياس نجاح منظمات الأنهار يكون بعملها طبقا للقواعد الدولية المتعارف عليها، وأن تكون شاملة لجميع الدول، وتأخذ في الاعتبار مصالح كافة الدول.

وأشار إلى أن مبادرة حوض النيل بشكلها الحالى لا تقدم قصة نجاح، حيث تعتمد حاليا على مبادئ غير تعاونية بعدما انحرفت المبادرة عن مبدأها الأساسي في اتخاذ القرار بالإجماع.

وأكد على حرص مصر على التعاون مع الشبكة الدولية لمنظمات أحواض الأنهار ضمن أنشطة منظمة المياه العالمية بما يعزز من تبادل الخبرات الجيدة وقصص النجاح عبر أحواض الأنهار والمناطق المختلفة وتعزيز أداء المنظمات الإقليمية الفاعلة حول العالم فى مجال إدارة المياه المشتركة.

هاني سويلم وزير الموارد المائية والري منظمات أحواض الأنهار INBO المنتدى العالمى العاشر للمياه
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