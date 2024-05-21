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توجيه عاجل من وزارة التضامن بشأن معدية أبوغالب بالجيزة

02:09 م الثلاثاء 21 مايو 2024

وزارة التضمان الاجتماعي

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كتبت- دينا خالد:

وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع حادث سقوط ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة ..وتوجه بصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا

قال بيان صادر عن وزارة التضمان الاجتماعي، إن الوزيرة نيفين القباج، تتابع حادث سقوط ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه سيتم صرف المساعدات المقررة لأسر المتوفين والمصابين حسب نسبة الإعاقة والإصابة نتيجة الحادث.

وزارة التضمان الاجتماعي ادث معدية أبوغالب منشأة القناطر الجيزة
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