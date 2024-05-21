نقيب القراء: لن يتم اعتماد قارئ بالإذاعة وهو غير مؤهل لذلك

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



وجه الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لحرصهم علي خدمة القرآن الكريم وتكريم حفظته تكريما يليق بهم.



وأضاف خلال المؤتمر الأول لأهل القرآن، الثلاثاء، بمسجد النور بالعباسية بحضور كبار القراء، وقيادات الإذاعة المصرية، أن نقابة القراء حصلت على دعم مادي ومعنوي من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لم يحدث قبل ذلك، ويتم دعم معاشات القراء أربع مراتٍ سنويا.



وأكد نقيب القراء، أن لجنة اختبار القراء والمبتهلين برئاسة الإذاعي محمد نوار يدا واحدة وعلى قلب رجل واحد، ولن يتم اعتماد أي قارئ وهو غير مؤهل لذلك.



وتابع نقيب القراء:" الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كرّم أعلام دولة التلاوة ومبادراته طيبة في دعم أهل القرآن الكريم.