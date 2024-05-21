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6 وفيات.. أول بيان من وزارة الصحة بشأن حادث معدية أبوغالب

12:08 م الثلاثاء 21 مايو 2024

معدية أبو غالب

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كتب - أحمد جمعة:

قال بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان، إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تابع الأعمال الإسعافية، والخدمات الطبية المقدمة لمصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى معدية أبوغالب، في نهر النيل، في محافظة الجيزة، موجها برفع درجة الاستعداد في المستشفيات الواقعة في محيط الحادث.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، تمركز 8 سيارات في موقع البلاغ، مشيرة إلى أنه في حصيلة أولية تم التعامل مع 9 مصابين، نقل 3 منهم إلى مستشفيات الشيخ زايد المركزي ووردان المركزي وأسعف 6 في موقع الحادث، كما تم نقل 6 وفيات وماتزال أعمال الإنقاذ الطبي جارية وجاري المتابعة.

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