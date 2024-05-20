وزير الصحة: منظومة التأمين الصحي الحالية متعاقدة مع 700 مستشفى قطاع خاص



كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن مناقشات مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية تمت في البرلمان بشكل ديمقراطي، موضحًا أن اختلاف وجهات النظر أمر منطقي.

وأضاف خلال لقاءه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن المريض لن يتحمل أي أعباء سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص أو حكومي لأن هناك التزام دستوري.

وأشار إلى انه يوجد 69 مليون مواطن مصري تحت مظلة منظومة التأمين الصحي التي طُبقت منذ الستينيات وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم العلاج على نفقة الدولة، وبالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة.

ولفت وزير الصحة والسكان إلى أن منظومة التامين الصحي الحالة متعاقدة مع 700 مستشفى من القطاع الخاص، مؤكدًا ان منظومة التأمين الصحي الشامل بُنيت في الأساس على المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن منظومة الصحة في مصر ضخمة، ومع الزيادة السكانية كان لابد أن يكون هناك مساحة للقطاع الأهلي والخاص بان يكون داعم لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.