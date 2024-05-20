اتصالات النواب تبرز أهم التوصيات لضبط شركات النقل الذكي وضمان سلامة الركاب

كتب- حسن مرسي:

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بمجلس النواب، أن الاجتماع بشأن مناقشة التجاوزات والمخالفات الصادرة من شركات النقل الذكي العاملة في مصر رصد وجود أخطاء وتجاوزات من جانب هذه الشركات.

وكشف رئيس لجنة الاتصالات عن مجموعة من التوصيات التي خرج بها الاجتماع، منها ضرورة قيام شركات النقل الذكي بإجراء تحاليل دورية للكشف عن تعاطي المخدرات والكحول لركابها كل ستة أشهر، وإجراء تحليل عشوائي شهري في معامل وزارة الصحة للتأكد من انضباط معايير السلامة والأمان.

وشدد بدوي خلال تصريحات ببرنامج "الحياة اليوم"، على شاشة قناة "الحياة" على أن اللجنة وجهت بعدد من القرارات والتوصيات لمجابهة تجاوزات ومخالفات شركات النقل الذكي، أهمها تطوير التطبيقات والبرمجيات المستخدمة من قبل هذه الشركات لضمان تقديم خدمات عالية الجودة وتلبية احتياجات المستخدمين، وتفاديا للشكاوى المتكررة.

وتابع رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بمجلس النواب، أنه تقرر إعداد قاعدة بيانات موحدة لربط هذه الشركات بوزارة النقل والمواصلات لتسهيل التواصل والتعامل السريع مع أية شكاوى أو مشكلات، كما وتم التوجيه بإضافة خاصية "زر الاستغاثة" في تطبيقات هذه الشركات لتمكين الركاب من التواصل المباشر مع جهات الطوارئ في حالات الخطر.

وأوضح أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بدعم وتشجيع الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لكنها في الوقت نفسه تضع أولوية للحفاظ على سلامة وأمان الركاب.

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