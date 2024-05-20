بحضور 43 دولة.. أحمد موسى يكشف تفاصيل احتفالية تسليم الرئيس السيسي لجائزة بطل السلام

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل الاحتفالية العالمية التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، لتسليم مندوب الرئيس السيسي لـ جائزة بطل السلام 2024 بحضور 43 دولة بمدينة براجا بالبرتغال.

وقال "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إن الحضور كان كثيفًا جدًا، ويعكس مدى الاهتمام والحب والتقدير من دول البحر المتوسط للدولة المصرية.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى: هذه الاحتفالية جاءت لمنح الرئيس السيسي جائزة بطل السلام 2024 من برلمان دول البحر المتوسط، وتسلم الجائزة السفير وائل النجار سفير مصر في البرتغال، معقبًا: "جائزة مهمة جدًا ولأول مرة تُمنح هذه الجائزة لرئيس دولة".

وتابع: "كان هناك 31 دولة متواجدين ومشاركين ووافقوا بالإجماع على تسليم جائزة بطل السلام 2024 للرئيس عبدالفتاح السيسي، وجميع الدول كانت حاضرة باستثناء إسرائيل، والتي لم تشارك في اجتماع الجمعية العامة لبرلمان البحر المتوسط".

وثمن أحمد موسى؛ دور الرئيس السيسي في تحقيق السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة؛ وإحياء رفضه لأي مساعي لتهجير الشعب الفلسطيني وجهوده المتواصلة لمنع المزيد من تصعيد القتال أو توسعه إلى مناطق جديدة بما يجنب شعوب المنطقة والعالم ويلات حرب موسعة يصعب تصور مداها.