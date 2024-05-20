بمشاركة 1500 طبيب.. انطلاق مؤتمر الجمعية المصرية للشعب الهوائية 30 مايو

كتب - أحمد جمعة:

تعقد الجمعية المصرية للشعب الهوائية، برئاسة الدكتور طارق صفوت أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، مؤتمرها العملي في الفترة من 30 – 31 مايو الجاري بمدينة الإسكندرية، بحضور كبار أساتذة الأمراض الصدرية والحساسية بمختلف الجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة.

وقال الدكتور عصام جودة، رئيس المؤتمر، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إن المؤتمر هذا العام سوف يناقش العديد من الحالات الإكلينيكية في مختلف فروع الأمراض الصدرية مثل الحساسية والسدة الرئوية وسرطان الرئة وجلطات الرئة وأحدث طرق التشخيص والعلاج.

وأشار أنه من المنتظر أن يحاضر بالمؤتمر ما لا يقل عن 60 أستاذا من كافة الجامعات المصرية، ويحضره حوالي ألف وخمسمائة طبيب.

وشدد أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة الإسكندرية، على أن المؤتمر سيكون بمثابة التعليم الطبي المستمر لأطباء الباطنة والصدر، لتعليم الأجيال الجديدة على أساس التشخيص والعلاج.

وأضاف الدكتور عصام جودة، أنه يوجد على هامش المؤتمر، ورش عمل عن استعمال الموجات الصوتية والمناظير الضوئية في الأمراض الصدرية، كمان أن هناك ورشة عمل للصيادلة اعترافا بدورهم الهام في المنظومة الطبية.