التنمية المحلية: مشروع إدارة تلوث القاهرة الكبرى خطوة جادة نحو بيئة أنظف

كتبت- داليا الظنيني:

سلط الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، الضوء على تفاصيل مشروع إدارة تلوث القاهرة الكبرى، الذي يهدف إلى الحد من تلوث الهواء، من خلال معالجة مشكلة حرق القمامة، التي تمثل تحديًا كبيرًا في القاهرة الكبرى والإسكندرية، حيث تتركز نسبة 47% من إجمالي القمامة في مصر.

وأوضح "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، اليوم الإثنين، أن المشروع يركز على عدة محاور لتحقيق هذا الهدف، من أبرزها تخفيض انبعاثات المركبات، حيث سيتم تحويل هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى إلى منظومة ذكية تعتمد على الطاقة الكهربائية، وقد بدأ بالفعل تشغيل مركبات كهربائية في الإسكندرية والقاهرة وشرم الشيخ، وسيتم ضخ المزيد منها في إطار هذا المشروع الحيوي.

وأضاف متحدث التنمية المحلية، أن المشروع سيعمل على تطبيق آليات الاقتصاد الدائري، الذي يركز على إعادة تدوير واستخدام المواد بطرق فعالة ومستدامة، مما يساهم في تقليل النفايات وتحقيق الاستدامة البيئية.

ويعتبر هذا المشروع خطوة هامة في سبيل تحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى، والحد من الآثار السلبية للتلوث على صحة المواطنين والبيئة، ومن المتوقع أن يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة في العاصمة.

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