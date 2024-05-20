هل يجوز كتب الكتاب بدون مأذون والعلاقة الزوجية عبر الهاتف؟.. أمين الفتوى يُجيب - (فيديو)

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: "خطيبي مسافر ويريد المعاشرة الجنسية عبر الهاتف، هل يجوز كتب الكتاب بدون مأذون والعلاقة الزوجية عبر الهاتف؟.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المُذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "العلاقة بين الزوجين هى أشرف وأنقى من هذا، بينه وبين زوجته هو حر، لكن خطيبته إزاى يقيم معها العلاقة الزوجية، بينه وبين زوجته هو حر، لكن خطيبته كيف هذا دى من المحاذير".

وقال: "الزواج لابد أن يكون بعقد موثق، حتى لا تضيع الحقوق، ولا يكون لها أى حق مشروع فى الكثير من الحقوق".