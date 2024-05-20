إعلان

BBC

هل يجوز كتب الكتاب بدون مأذون والعلاقة الزوجية عبر الهاتف؟.. أمين الفتوى يُجيب - (فيديو)

08:45 م الإثنين 20 مايو 2024

الشيخ عويضة عثمان

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: "خطيبي مسافر ويريد المعاشرة الجنسية عبر الهاتف، هل يجوز كتب الكتاب بدون مأذون والعلاقة الزوجية عبر الهاتف؟.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المُذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "العلاقة بين الزوجين هى أشرف وأنقى من هذا، بينه وبين زوجته هو حر، لكن خطيبته إزاى يقيم معها العلاقة الزوجية، بينه وبين زوجته هو حر، لكن خطيبته كيف هذا دى من المحاذير".

وقال: "الزواج لابد أن يكون بعقد موثق، حتى لا تضيع الحقوق، ولا يكون لها أى حق مشروع فى الكثير من الحقوق".

الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الجنس عبر الهاتف تجاوزات المخطوبين العلاقات المحرمة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* توصيات عاجلة من "النواب" عقب حوادث شركات النقل الذكي
* 4 قرارات من النيابة في واقعة دهس عباس أبوالحسن سيدتين بأكتوبر