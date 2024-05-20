إعلان

BBC

"اتصالات النواب": حوادث النقل الذكي مرفوضة وقراراتنا واجبة النفاذ

08:26 م الإثنين 20 مايو 2024

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


كتب- نشأت علي:
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن أزمات شركات النقل الذكي تهم الشارع المصري وأكثر من
64% من المصريين بيستقلوا سيارت نقل الركاب التابعه للنقل الذكي، وهو أمر مهم لابد من مراجعة عملهم.

وأكد أن ما حدث من حوادث متكررة هو أمر مرفوض ولا يمكن القبول به، مؤكدًا بأن البرلمان في الوقت ذاته داعم لتوجهات الدولة المصريه في دعم الاستثمارات بشكل كبير.

واضاف خلال اجتماع اللجنه اليوم، بأن بأن الاجتماع سيخرج بقرارات واجبه النفاذ على جميع الشركات وليس شركه أوبر، وسيتم تنفيذ القرارات خلال 48 ساعه حفاظًا على أرواح المصريين.

وشدد "بدوي"، بأن البرلمان مهتم بجميع التشريعات التي تتواكب مع التطور الذي طرأ على العالم من تحديث لمنظومه النقل، ونحن لسنا بصدد مناقشة واقعة معينة ولكن بصدد منظومة معينة لابد أن يكون لها ضابط و رابط، مشيرًا إلى أن أوبر الأكثر انتشارًا في مصر ووصل عدد الكباتن إلى 250 ألف كابتن تغطي جميع أنحاء الجمهورية.

حوادث النقل الذكي أوبر مجلس النواب لجنة الاتصالات
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
٤ توصيات عاجلة من "النواب" عقب حوادث شركات النقل الذكي

إعلان

إعلان

* توصيات عاجلة من "النواب" عقب حوادث شركات النقل الذكي
* 4 قرارات من النيابة في واقعة دهس عباس أبوالحسن سيدتين بأكتوبر