"اتصالات النواب": حوادث النقل الذكي مرفوضة وقراراتنا واجبة النفاذ



كتب- نشأت علي:

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن أزمات شركات النقل الذكي تهم الشارع المصري وأكثر من

64% من المصريين بيستقلوا سيارت نقل الركاب التابعه للنقل الذكي، وهو أمر مهم لابد من مراجعة عملهم.

وأكد أن ما حدث من حوادث متكررة هو أمر مرفوض ولا يمكن القبول به، مؤكدًا بأن البرلمان في الوقت ذاته داعم لتوجهات الدولة المصريه في دعم الاستثمارات بشكل كبير.

واضاف خلال اجتماع اللجنه اليوم، بأن بأن الاجتماع سيخرج بقرارات واجبه النفاذ على جميع الشركات وليس شركه أوبر، وسيتم تنفيذ القرارات خلال 48 ساعه حفاظًا على أرواح المصريين.

وشدد "بدوي"، بأن البرلمان مهتم بجميع التشريعات التي تتواكب مع التطور الذي طرأ على العالم من تحديث لمنظومه النقل، ونحن لسنا بصدد مناقشة واقعة معينة ولكن بصدد منظومة معينة لابد أن يكون لها ضابط و رابط، مشيرًا إلى أن أوبر الأكثر انتشارًا في مصر ووصل عدد الكباتن إلى 250 ألف كابتن تغطي جميع أنحاء الجمهورية.