غدًا.. وزارة الأوقاف تعقد المؤتمر الأول لأهل القرآن

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تعقد وزارة الأوقاف بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم المؤتمر الأول لأهل القرآن يوم الثلاثاء القادم 21 مايو 2024م الساعة العاشرة صباحًا بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الاثنين، أن المؤتمر يعقد بحضور القراء الذين تم اعتمادهم مؤخرًا بالإذاعة والتلفزيون، ومن سبق إيفادهم من الأئمة والقراء آخر خمس سنوات وأئمة دفعة الإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وأشارت إلى أن المؤتمر يتناول عددًا من القضايا الخاصة بخدمة القرآن الكريم في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم.