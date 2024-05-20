قومي المرأة: نتعاون مع الأزهر الشريف في تنظيم معسكرات لتعزيز تماسك الأسرة

(أ ش أ):

أكدت مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة أمل عبدالمنعم، أن المعسكرات التي ينظمها المجلس مع مؤسسة الأزهر الشريف لتعزيز تماسك الأسرة المصرية وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، تقدم تجربة تفاعلية لتزويد أفراد الأسرة بالمعرفة والمهارات اللازمة لتعزيز تماسكها، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية والتربية الإيجابية.

جاء ذلك خلال ختام فعاليات معسكرات التنشئة المتوازنة بمحافظتي دمياط والأقصر، والتي نظمها المجلس بالتعاون مع الأزهر الشريف في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وضمن برنامج الارشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، واستهدف 12 أسرة من أهالي محافظة دمياط، و15 أسرة من أهالى محافظة الأقصر، واستمر كل معسكر على مدار ثلاثة أيام.

وقالت أمل عبد المنعم إن تلك المعسكرات تضمنت مجموعة ورش عمل متوازية للأمهات والآباء والأطفال حول موضوعات فهم الذات ومعرفة الاحتياجات، وتحقيق التوازن من خلال فهم الأدوار وتوزيع المسؤوليات في الأسرة، وإيجاد التوازن بين السلطة والحقوق".

وأوضحت أن موضوعات ورش العمل شملت تعزيز التواصل عبر فهم المشاعر والتعبير عنها وطلب المساعدة، وكسر حاجز الصمت، والمشاركة الفعالة من جميع أفراد الأسرة، وخلق بيئة آمنة خالية من العنف، والعدالة في الرعاية بين أفراد الأسرة، وحقوق الطفل، وترسيخ القيم الأخلاقية (الأمانة والصدق والعدل والاحترام والتقدير والمسؤولية والقدوة الحسنة).

وأشارت إلى أن المعسكرات تضمنت تدريبات عملية على مهارات التربية الإيجابية، مثل كيفية التواصل الفعال مع الأطفال، وتشجيع السلوك الإيجابي لدى الأطفال، وتصحيح السلوك السلبي لدى الأطفال، وبناء علاقة قوية مع الأطفال، مضيفة أنه تم تنظيم ورش عمل تفاعلية، وتدريبات عملية على مهارات التربية الإيجابية، إلى جانب ورش عمل للأطفال لتعريفهم بالمبادئ والقيم الإيجابية.

وبينت أنه حاضر في ورش العمل الخاصة بالأمهات والآباء عدد من مدربي التنشئة المتوازنة الذين تم تدريبهم من قبل فريق المجلس والأزهر الشريف، بينما تم تنفيذ ورش العمل الخاصة بالأطفال من قبل مدربي فريق الإرشاد الأسري المتخصصين في تربية الأطفال.