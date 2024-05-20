وزير الأوقاف يكشف أمام "النواب" سبب استبعاد عدد من المتقدمين لمسابقة الائمة

كتب- نشأت علي:

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن تفاصيل مسابقة الأئمة والأوقاف، موضحًا أن من نجحوا في اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واجتازوا الكشف الطبي تم تعيينهم بالفعل، ومن نجحوا في اختبارات "التنظيم والإدارة" ولم يعينوا لم يجتازوا الكشف الطبي.

وأوضح وزير الأوقاف، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة: "لما بدأ الإعلان وبدأنا نعلن، أكدنا أن عملية الامتحانات والدرجات المنوط بها كاملًا هو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو المنوط بتشكيل كل اللجان، وطلبت يكون هناك نخبة من علماء الأزهر نظرا لأن وظيفة الإمام طبيعة خاصة جدًا، وننسق مع الأزهر الشريف لأننا جميعاً مؤسسة واحدة هي الأزهر الشريف وتندرج تحتها توزيع المهام على الجهات".

وتابع: "القائم على وضع الأسئلة أستاذ من جامعة الأزهر وليس إمام بالأوقاف، والامتحانات تمت بشفافية ونزاهة، ومرت بمراحل إلكترونية حتى لا يكون هناك تدخل بشري، لو حاصل على 50% في العام وراسب في الإنجليزي مش مشكلة ونعطيه دورات، لو كمبيوتر مفيش مشكلة ونعطيه دورات كمبيوتر، يهمنى الثقافة الإسلامية واللغة العربية، ولو حتى راسب لغة عربية نعمله دورات في اللغة العربية لكن لن نتنازل عن المكون الشرعي، والجهاز لن يتنازل عن الجدارات السلوكية، وننسق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولا نعمل بشكل منعزل".

وأكد الوزير: "أعلنا أن هؤلاء من نجحوا في الاختبارات واجتازوا الكشف الطبي، ذوي الاحتياجات كشفنا لهم كشف ونأخذهم لأن لهم حماية قانونية ويتم تعيينهم بجوار منازلهم، واللى نجحوا حوالي 724 في المرة الثانية وحاليًا في الاختبارات الطبية، وعدد منهم عينوا في القضاء ومعيدين في الجامعات، وتم التوافق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على عمل إعلان بالعدد المتبقي والدرجات الخالية، بحيث يكون الإعلان الأخير في يناير المقبل، وممكن يكون الإعلان الجديد لأكثر من 2000، ونحن أكثر حد يهمه التعيين".

وواصل: "طلبنا إن جميع المتقدمين نعملهم دورات تدريبية للدفعة الجديدة التي ستدخل في يناير لتدريبهم على الامتحانات، وأؤكد مجدداً أن من نجحوا ولم يتم تعيينهم لم يجتازوا الكشف الطبي، ومن تم تعيينهم بالفعل اجتازوا الكشف الطبي، ومن نجحوا فى الامتحانات التحريري والشفوي بالجهاز وأرسلناه للكشف الطبي 724 في الإعلان الثاني".

وأكد عدد من النواب مقدمي طلبات الإحاطة أنه كان يجب الإعلان عن النتيجة بعد إجراء الكشف الطبي، وليس قبله.

واستطرد: "وزارة الأوقاف ستوافيكم بخطاب رسمي بأن كل من اجتازوا الاختبارات كلها العلمية والطبية تم تعيينهم، والكشف الطبي فيه أكثر من نوع كشف ويجب اجتيازها جميعاً"، لافتاً من لم يوفق ولم يجتاز الاختبارات له الحق أن يتقدم في يناير القادم، وتابع: كنا قد أعلنا عن رفع السن 5 سنوات".