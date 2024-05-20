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"التموين" تُعلن عن مناقصة توريد 50 ألف طن سكر خام

06:13 م الإثنين 20 مايو 2024

توريد سكر أرشيفية

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كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارسة لتوريد كمية بحد أدنى 50 ألف طن من سكر القصب الخام من "أي منشأ" لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة).

وأوضحت الهيئة أن فترات وصول خلال الفترة:-

من 1 - 15 سبتمبر 2024، أو من 15 - 30 سبتمبر 2024، أو من 1 - 15 أكتوبر 2024، أو 15 - 31 أكتوبر 2024، وذلك بالسداد : At Sight.

وتقدم أسعار العروض على أساس CIF free out بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي.

وأكدت على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالعاصمة الإدارية

باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام والتي يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين.

طن سكر مناقصة توريد سكر خام وزارة التموين الهيئة العامة للسلع التموينية القابضة للصناعات الغذائية
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