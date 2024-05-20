المدير الإقليمي بالبنك الدولي: يجب مضاعفة معدل النمو والاعتماد على أموال مستقرة



كتب- محمد أبو بكر وعمر صبري:

قال الدكتور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، إنه يجب مضاعفة معدل النمو في مصر، والاستثمار في البشر والتعليم على مراحله المختلفة.

وأضاف "جيمبرت"، خلال كلمته في مؤتمر صنع السياسات الإقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين، والمنعقد بجامعة القاهرة، أن نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي ضعيفة في مصر ولا تصل إلى 20 %.

وتابع المدير الإقليمي بالبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي: عندما تعتمد على أموال من الخارج يجب أن تكون مستقرة وليست ساخنة وتهرب بعد فترة قصيرة.

وأشار، إلى أنه يجب فتح المجال أمام القطاع الخاص، والاهتمام بنظام التعليم الجامعي وضرورة الاهتمام به والتعاون وتدريب الطالب عمليًا أكثر.

ولفت "جيمبرت"، إلى ضرورة الاستثمار في المرأة؛ لأنها شريك أساسي في العملية الإنتاجية.