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BBC

يحل أزمة شارع الهرم.. أحدث 55 صورة لأنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو

01:26 م الإثنين 20 مايو 2024
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (1)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (3)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (5)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (6)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (7)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (8)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (4)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (10)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (11)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (9)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (13)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (14)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (2)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (16)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (17)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (15)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (19)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (18)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (21)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (22)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (23)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (20)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (25)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (26)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (24)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (28)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (29)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (30)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (31)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (32)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (33)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (34)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (35)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (36)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (37)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (27)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (12)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (40)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (41)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (42)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (39)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (44)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (45)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (43)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (47)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (48)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (49)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (38)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (46)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (50)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (51)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (52)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (55)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (53)
  • عرض 55 صورة
    أنفاق ومحطات الخط الرابع للمترو (54)

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كتب- محمد نصار:

نشرت وزارة النقل مجموعة من الصور التي توضح أحدث تصوير لأعمال تنفيذ محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وفيما يلي ينشر "مصراوي" 20 معلومة عن الخط الرابع لمترو الأنفاق، وفي بيانات الهيئة القومية للأنفاق.

1- يمتد مسار الخط من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بمحطة المتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثاني للمترو.

2- يمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح.

3- يتم تنفيذه على مرحلتين، وهما:

- المرحلة الأولى

جار تنفيذها حاليًا بمعرفة شركات المقاولات المصرية الوطنية: ‏(المقاولون العرب - كونكورد - بتروجيت - حسن علام للإنشاءات).

وتمتد بطول 19 كم، وتتضمن 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورا بمحطة المتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية، ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة؛ حيث يتبادل الخط الرابع خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو.

ثم يمتد بعد ذلك حتى محطة الملك الصالح لتبادل الخدمة مع الخط الأول للمترو، ثم إلى محطة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة.

- المرحلة الثانية

تحقق المرحلة الثانية منه تبادل الخدمة مع الخط السادس الجاري دراسته في محطة السيدة عائشة.

4- تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بالجزء الغربي من المرحلة الأولى بنسبة 29%.

5- جار حاليًا تنفيذ أعمال الحفر النفقي لنفقي المترو (نفق لكل اتجاه) بواسطة 4 ماكينات حفر نفقي (2 ماكينة لكل اتجاه).

محطات الخط الرابع للمترو وزارة النقل مترو الأنفاق الهيئة القومية للأنفاق
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