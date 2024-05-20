طلب إحاطة لرئيس الوزراء.. برلماني يحذر من تكرار أزمة نقل الطلاب بين المدارس

كتب - نشأت علي:

حذر النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، من تكرار أزمة التنقلات الخاصة بطلاب المدارس التي حدثت العام الماضي، والتي ظهرت نتيجة تعليمات شفهية من الوزارة، إلى المديريات، والإدارات التعليمية، بحظر النقل بين المدارس والإدارات والمديريات التعليمية إلا بتأشيرة من الوزير نصها «فوق الكثافة»، مؤكدا أن هذه التعليمات التي تخالف قانون التعليم والكتب الدورية، نتجت عنها أزمات متفاقمة بين الأسر المصرية، وإدارات المدارس المختلفة، وأدت إلى حالة من عدم الاستقرار بين الأسر.

جاء ذلك خلال طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بشأن المطالبة بوجود ضمانات تمنع تكرار أزمة تنقلات الطلاب التي حدثت العام الماضي، لافتا إلى أن هذه التعليمات أدت إلى تفاقم الأزمة بين المدارس، والأسر المصرية التي عجزت عن تحقيق الاستقرار نتيجة وفاة رب الأسرة، أو المرض وغيرها من الأزمات التي حالت بين بعض الأرامل، وغيرهم للتواصل مع نواب الشعب لمساعدتهم في الحصول على تأشيرة الوزير المطلوبة.

وكشف النائب تامر عبدالقادر، أن هذه التعليمات كانت سببا في إرهاق الكثير من الأسر التي عجزت عن تحقيق الاستقرار المنشود والمتوفر في قوانين التعليم والكتب الدورية والتي تم إلغاؤها عبر تعليمات شفهية من أحد قيادات الوزارة خلال العام الدراسي الماضي.

وشدد عبدالقادر، على خطورة تكرار هذه الأزمة، وعدم التزام قيادات التربية والتعليم بالقوانين، والكتب الدورية، واستمرار التعليمات الشفهية العشوائية، التي حدثت العام الماضي. جدير بالذكر أن طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أحاله رئيس مجلس النواب، إلى لجنة التعليم، لمناقشته منعا لتكرار الأزمة.