ظاهرة "لا نينا" تضرب العالم.. هل صيف 2024 سيكون الأشد حرارة؟

كتب- عمرو صالح:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال صيف 2024؛ خصوصًا بعد التحذير من ظاهرة "لا نينا"؛ التي من شأنها التسبب في ارتفاع درجات حرارة الجو عن معدلاتها الطبيعية.

وقالت غانم، خلال تصريحاتها لـ"مصراوي"، اليوم الإثنين، إن ظاهرة "لا نينا" هي واحدة من ظواهر الطقس الطبيعية التي تحدث في المحيط الهادئ، والتي تعقب ظاهرة النينو، وتكون معاكسة لها تمامًا، موضحةً أنها تحدث بانخفاض درجات حرارة سطح المحيط في المنطقة المركزية للمحيط الهادئ والخط الاستوائي، وهو ما يؤثر على نمط الطقس في مناطق مختلفة حول العالم، وتؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة سطح المحيط في تلك المناطق، في حين تنخفض درجات حرارة سطح المحيط في المحيط الهادئ الشرقي.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنها ظاهرة تحدث كل عامَين أو 7 أعوام، موضحةً أن الموجات الحارة وارتفاع درجات الحرارة تحدث بسبب عامل التغير المناخي الذي يؤثر على العالم.

واختتمت غانم حديثها مؤكدةً أن درجات حرارة صيف 2024 ستكون مقاربة لدرجات حرارة الأعوام القليلة الماضية، ولن يكون صيفاً شديد الحرارة، كما ردد البعض.

جدير بالذكر أننا لا نزال في فصل الربيع الذي ينتهي يوم 21 يونيو، وفصل الصيف يبدأ فلكيًّا يوم 22 يونيو.

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