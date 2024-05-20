شيخ الأزهر ينعى الرَّئيس "إبراهيم رئيسي" ويتقدم بخالص العزاء لإيران وشعبها

شيخ الأزهر ينعى الرَّئيس "إبراهيم رئيسي" ويتقدم بخالص العزاء لإيران وشعبها
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
نعى الأزهر الشريف وعلماؤه، بمزيدٍ من الرضا بقضاءِ الله وقدره، الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلاميَّة الإيرانيَّة، والوزير حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجيَّة الإيراني، ومرافقيهما، الذين وافتهم المنية جميعًا إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم.
وتقدَّم شيخ الأزهر الشريف في بيان له، الاثنين، بخالص العزاء إلى الشعب الإيراني، وإلى أسرة الرئيسِ الإيراني ووزير الخارجيَّة ومرافقيهما، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّدهم جميعًا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلَهم وذويهم الصبر والسُّلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَاجِعُونَ}.
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