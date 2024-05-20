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BBC

شيخ الأزهر ينعى الرَّئيس "إبراهيم رئيسي" ويتقدم بخالص العزاء لإيران وشعبها

12:49 م الإثنين 20 مايو 2024

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نعى الأزهر الشريف وعلماؤه، بمزيدٍ من الرضا بقضاءِ الله وقدره، ‏الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلاميَّة الإيرانيَّة، والوزير حسين أمير عبد اللهيان، ‏وزير الخارجيَّة الإيراني، ومرافقيهما، الذين وافتهم المنية جميعًا إثر تحطم طائرة مروحية ‏كانت تقلهم.‏

وتقدَّم شيخ الأزهر الشريف في بيان له، الاثنين، بخالص العزاء إلى الشعب الإيراني، وإلى أسرة الرئيسِ الإيراني ووزير ‏الخارجيَّة ومرافقيهما، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّدهم جميعًا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلَهم وذويهم الصبر والسُّلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَاجِعُونَ}.

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