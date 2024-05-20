وزير المالية: ارتفاع تكلفة إنتاج الرغيف المدعم لـ 125 مليار جنيه

كتب- محمد أبو بكر وعمر صبري:

قال الدكتور محمود معيط، وزير المالية، إن دعم رغيف الخبز أصبح يكلف الدولة في الوقت الحالي ما يصل إلى 125 مليار جنيه.

وأضاف "معيط"، خلال كلمته في مؤتمر صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين، الاثنين، أن تكلفة إنتاج الخبز كانت لا تكلف الدولة 30 مليار.

وأكد وزير المالية، أن الدولة دعمت صادرات الصناعة بـ 28 مليار جنيه بعدما كانت 6 مليار جنيه، خلال الفترة الماضية.



وتابع الوزير: الدولة وبتوجهات من القيادة السياسية مستعدة لتقديم مختلف أشكال وأوجه الدعم لرجال الصناعة بمختلف المجالات، وأنه علينا استثمار الأزمة في وضع الضوابط والقواعد مع الاستعداد للتطبيق الفعلي.