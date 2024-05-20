رئيس شئون التعليم بالمعاهد الأزهرية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية بمنطقة القاهرة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، الاثنين، بمنطقة القاهرة الأزهرية امتحانات طلاب الشهادة الاعدادية بإدارة المعادي التعليمية، بمعهد المعادي النموذجي ع/ ث ويضم لجان: معهد الفتح بنين ، ومعهد المعادي بنين، ومعهد طره بنين، ومعهد ٱل عثمان الخاص للبنين، بناء على تكليف الشيخ أيمن عبدالغنى، رئيس القطاع.

وأوضح الشرقاوي أن هذه الامتحانات فرصة كبيرة وتدريب عملي للطلاب لمعرفة مستواهم الحقيقي كما تعد تمهيدا لهم في المراحل المقبلة، مطالبا الطلاب بالجد والاجتهاد والمذاكرة واستشعار مسؤولية انتمائهم لهذه المؤسسة العريقة.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الابتدائية ١٨٥٩٠٨ طالب وطالب، وعدد المتقدمين للشهادة الإعدادية ١٧٨٠١٤ طالب وطالبة، وانطلقت امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم الأربعاء الموافق ١٥/٥/٢٠٢٤ وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق ٢١/٥/٢٠٢٤، وتنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء الموافق ٢٢/٥/٢٠٢٤.