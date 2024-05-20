وزير المالية: التضخم سيرتفع.. والأجور والمعاشات أكبر مستنزف للميزانية

كتب- محمد أبو بكر وعمر صبري:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم فقد 56٪ من إيرادات قناة السويس خلال العام الماضي؛ وهو ما يؤدي إلى حدوث اضطرابات في وضع الموازنة سنويًّا، بجانب المتغيرات في أسعار البترول التي تتزايد وتنخفض.

وأشار وزير المالية، خلال كلمته في مؤتمر صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين بجامعة القاهرة، أن الحرب الروسية- الأوكرانية تركت أثرًا حتى الآن، بالإضافة إلى ما يحدث في الشرق الأوسط.

ولفت معيط إلى أن معدلات التضخم سترتقع خلال الفترة المقبلة؛ خصوصًا أن أمريكا وأوروبا ما زالتا تصرفان لتلبية احتياجاتهما، بالإضافة إلى رفع قيمة الفائدة عند تلك الدول؛ وهو ما يؤدي إلى خروج الأموال الساخنة؛ ويترتب عليه تأثيرًا سلبيًّا على الوضع الاقتصادي للدول النامية.

وتابع الوزير: الموجة التضخمية الأخيرة أدت إلى قيام البنك المركزي بزيادة الفائدة 1000 نقطة؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة التمويل وأثر على السيولة المتاحة، وتكلفة كل جنيه يتم تحريكه للدولة يكون مقابله 32 جنيهًا، والأجور والمعاشات أكبر مستنزفي ميزانية الدولة، والخلل لسعر الصرف يكون له أثر على أسعار الفائدة المستخدمة لتلبية الاحتياجات".