تجميد عضوية الشيخ محمد السلكاوي بنقابة القراء

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، أن مجلس إدارة النقابة قرر تجميد عضوية الشيخ محمد حامد السلكاوي بعد إيقافه 3 سنوات من الإذاعة المصرية، بسبب الأخطاء التي وردت منه خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها 11 خطئا في قرآن فجر ثاني أيام عيد الفطر المبارك في الـ 11 من أبريل الماضي، بمسجد الهيئة الوطنية للإعلام.

وقال نقيب القراء في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إن لجنة الموحدة لاختيار المنشدين والمبتهلين والقراء أوقفت الشيخ محمد حامد السلكاوي لمدة ثلاث سنوات بسبب الأخطاء التي وقعت منه مؤخرا في قرآن فجر ثاني أيام عيد الفطر المبارك من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام، وبالتالي تم تجميد عضويته بالنقابة.

وأشار الشيخ محمد حشاد إلى أن الشيخ محمد حامد السلكاوي لن يعود عضوا بنقابة القراء مرة أخرى، إلا بعد عقد اختبارات له بمقر النقابة، بعد انتهاء مدة إيقافه البالغة ثلاث سنوات.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم إيقاف فيها الشيخ محمد حامد السلكاوي في خمسة أشهر، إذ أوقفته الإذاعة المصرية ونقابة القراء في يناير الماضي، 6 أشهر بسبب الأخطاء التي بدرت منه على الهواء مباشرة أثناء تلاوة قرآن الجمعة من محافظة بورسعيد.

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