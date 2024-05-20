نشرة منتصف الليل| تحذير من الأرصاد بشأن الموجة الحارة.. وتحرك برلماني جديد بسبب قانون الإيجار القديم

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

تلامس منتصف الأربعينات.. تحذير من الأرصاد بشأن مدة الموجة الحارة

كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، موجة شديدة الحرارة والتي تضرب البلاد حاليا مستمرة لأكثر من أسبوع وتصل إلى 10 أيام، مشيرا إلى أنه درجة الحرارة تصل لمنتصف الأربعينات.

وحذرت شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء الأحد، من التعرض المباشر للشمس خلال ساعات النهار وبالتحديد من ١٢ ظهرا وحتى ٥ عصرا.

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100 ألف مقدم.. تفاصيل حجز أراضي الإسكان المتميز في 5 مدن جديدة

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عن الانتهاء من التقديم في أراضي مشروع مسكن ضمن أراضي الإسكان المميزة، يوم 30 مايو الجاري، بعد أن تم فتح باب التقديم على الأراضي بأنواعها الثلاثة (إسكان متوسط- متميزة- أكثر تميزًا)، 1 أبريل الماضي، ويكون التقديم في هذا النوع ن الأراضي بمقدم 100 ألف جنيه.

وتبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز (https://reserve. newcities.gov.eg)، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

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تحرك برلماني جديد بشأن قانون الإيجار القديم

قال المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب، إنه كان هناك حديث في مجلس النواب، عن قانون الإيجار القديم، حيث تم إعداد حصر بعدد الوحدات، لافتًا إلى أن الحوار المجتمعي بشأن القانون يبدأ بعد وصوله إلى البرلمان.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن المالك يريد الحصول على الوحدة السكنية الخاصة به دون منازعات وإجراءات طويلة في المحاكم تجعل المالك يكفر بتلك الإجراءات.

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الذروة 44 درجة.. الأرصاد تكشف اليوم الأصعب في الموجة الحارة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع كبير لـ درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي، موضحة أن الدرجة العظمى على القاهرة الكبرى سجلت أمس 39 درجة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن ارتفاع درجات الحرارة بضغط وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي سبب تحرك كبير في درجات الحرارة، موضحة أن الكتل معظمها هوائية صحراوية وبدرجات حرارة مرتفعة.

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هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب

أجابت زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى فتحية، بشأن: "إنها تعمل جمعيات وتدخر الفلوس في البنك فهل يجوز الذهاب للعمرة بأموال من البنك؟".

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "جائز إنها تدخر أموالها فى جمعيات أو إنها تدخرها فى البنك لتستثمرها وتنميها بفوائد أيضا فلا مانع فى الذهاب بهذه الأموال لأداء العمرة".

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