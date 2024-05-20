حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة

كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، بضرورة عقد اجتماع بحضور وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات التكنولوجية، لدراسة الأثر التشريعي لقانون الجامعات التكنولوجية، والمشكلات التي تواجه بعض الجامعات، وإيجاد السبل لحلها والاحتياجات حتى تحقق الهدف التي إنشئت من أجلها، ولا تكون صورة تقليدية.

كما أوصت اللجنة، وزارة التعليم العالي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة مزعم إنشائها حتى يكون لها ظهير صناعي، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة الموازنة العامة الجديدة للجامعات التكنولوجية

وقال الدكتور سامي هاشم: "كنت اتوقع أن تكون كل البرامج غير تقليدية، لكن توجد برامج مشابهه لبرامج الجامعات الحكومية"، وأشار إلي أن اهتمامنا بالجامعات التكنولوجيا انها سوف تحقق طفرة في مجال الأقتصاد والصناعة.

وتساءلت الدكتور ماجدة بكري وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: هل هناك تنسيق أو مناقشة بين وزارة التخطيط والجامعات التكنولوجية بشان الموازنة واحتياجاتها؟.