خبير تكنولوجيا معلومات: النسخة الجديدة من GPT4o ستمثل تهددًا لصناعة السينما

كتب- حسن مرسي:

قال مصطفى أبو جمرة، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن إعلان OpenAI الأخير عن إصدار نسختها الجديدة GPT4o سيحدث ثورة تكنولوجية هائلة وسيكون له تأثيرات عميقة على المجالات المختلفة.

أكّد أبو جمرة، في مداخلته لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON E، أن قدرات البرنامج الجديد تتجاوز مجرد توليد النصوص والتواصل النصي لتصل إلى التحدّث والتفاعل الشفهي بمختلف اللغات واللهجات، وهو إنجاز كبير في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: "المزايا التي يوفرها الإصدار الجديد تجعله أداة لا غنى عنها لكثير من الصناعات والقطاعات، بما في ذلك التعليم والبحث العلمي والأعمال التجارية،" شرح أبو جمرة. وأوضح كيف يمكن للبرنامج مساعدة الطلاب والمتعلمين من خلال توفير إجابات شاملة لأسئلتهم وشرح المفاهيم المعقدة بطريقة بسيطة وسلسة.

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أن التطور السريع والقوي لتقنيات الذكاء الاصطناعي تجاوز توقعات المتخصصين في المجال، مما يجعل من الصعب التنبؤ بالتحسينات المستقبلية.

وحذّر أبو جمرة من أن الاعتماد المتزايد على أنظمة الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في صناعات بأكملها، مثل قطاع السينما والترفيه والإعلام، حيث قد تحل البرامج الذكية محل الممثلين والصُنّاع البشريين، مما يُهدِّد بإغلاق هوليوود والصناعة السينمائية بشكل عام.

واختتم مصطفى أبو جمرة، خبير تكنولوجيا المعلومات، بدعوة المجتمع والحكومات والشركات إلى فهم وملاحقة أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي، والعمل معًا لضمان استخدامها بطريقة مسؤولة وأخلاقية لمصلحة الجميع.