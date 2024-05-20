"قومي المرأة": وحدات المرأة الآمنة تساهم في التصدي للعنف ضد السيدات ومساعدتهن

(أ ش أ):

أكدت مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة الدكتورة أمل فيليب الدور المهم الذي تلعبه وحدات المرأة الآمنة في مساعدة السيدات اللاتي تتعرضن للعنف وفقا لنظام إحالة فعال بين الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال افتتاحها فعاليات الدورة التدريبية التي نظمها المجلس لدعم دور مقدمى الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية بكلية طب سوهاج، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقالت الدكتورة أمل فيليب "إن الدورة التدريبية تستهدف 25 من مقدمي الخدمات الصحية من الأقسام المختلفة بكلية الطب، بهدف تدريبهم على إدارة وتشغيل وحدة المرأة الآمنة المزمع افتتاحها بالجامعة ضمن أنشطة بروتوكول التعاون بين الجامعة والمجلس"، مشيرة إلى دور المجلس والخدمات التي يقدمها للمرأة لتدعيم الجانب الصحي من خلال استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، ومحور الحماية في استراتيجية تمكين المرأة 2030، مستعرضة دور وحدة مناهضة العنف بالمجلس فى التعامل مع قضايا المرأة.

ومن جهته، أكد وكيل كلية طب سوهاج لشئون المجتمع والبيئة الدكتور الشاذلى صالح أنه سيتم تقديم كل أوجه المساعدة لفريق الوحدة والإعلان عن تواجدها في جميع اجتماعات الأقسام للوصول لأكبر عدد ممكن من السيدات اللاتي تتعرضن للعنف وتقديم كافة المساعدات لهن.

وتضمنت الدورة التدريبية مناقشة عدة موضوعات، ومنها تعريف العنف ضد المرأة والعنف الأسري وأسبابه وآثاره الصحية والإحصائيات العالمية والوطنية للعنف، بالإضافة إلى معايير تقديم الخدمة في وحدة المرأة الآمنة وتقييم المخاطر وخطة السلامة ونظام التنسيق والإحالة بين الجهات المختصة.