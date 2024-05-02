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عضو بـ"ابدأ": هدفنا توفير فرص عمل وتقليل فاتورة الاستيراد

09:58 م الخميس 02 مايو 2024

الدكتور مينا ماهر

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كتب- محمد أبو بكر:

هنأ الدكتور مينا ماهر، عضو مبادرة "ابدأ"، عمال مصر بعيدهم: "كل سنة وكل عمال مصر طيبين وبخير".

وأضاف "ماهر"، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن مبادرة "ابدأ" منذ انطلاقها في أكتوبر 2022 تم بحث 84 فرصة استثمارية صناعية، تم تنفيذ 23 مشروعًا قائمًا بالفعل كمرحلة أولى.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ المشروعات بتكلفة استثمارية حوالي 62 مليار جنيه، موضحًا أن هذا الرقم يمثل حوالي 28% من إجمالي الاستثمارات الصناعية خلال آخر 3 سنوات، متابعا: "ندرس حاليًا 24 مشروعًا بالإضافة إلى 37 فرصة استثمارية سيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب".

وأشار إلى أنه تم الإعلان عن إطلاق أول صندوق استثمار صناعي مباشر في مصر وهو صندوق النيل، وهذا يعكس حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار بالشراكة مع رجال الأعمال المصريين.

واستكمل: "صندوق النيل بقيمة حوالي 2.5 مليار جنيه سيتم طرحه كمرحلة أولى لمدة تتراوح من 5 إلى 7 أهداف"، مؤكدًا أن المبادرة هدفها توفير فرص عمل وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

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مبادرة ابدأ الدكتور مينا ماهر تقليل فاتورة الاستيراد توفير فرص عمل
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