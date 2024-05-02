حدث في 8 ساعات| توجيه عاجل من السيسي بشأن العمال.. وموعد عودة تخفيف الأحمال

كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر خلال الساعات الماضية العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية أبرزها، إجراء رئيس المخابرات العامة اتصالاً هاتفيًا برئيس المكتب السياسي لحماس و منع بلوجر شهير من دخول نقابة الصحفيين.

ويستعرض مصراوي خلال التقرير التالي أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة المصرية:

القومي للمرأة يهنئ سيدات مصر التى كرمهن الرئيس السيسي باحتفالية عيد العمال

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني، إلى سيدات مصر العاملات التي كرمهن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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مدبولي يوجه ببدء حوار مُجتمعي على وثيقة السياسات الضريبية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من ملفات عمل وزارة المالية، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية

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القصير" يشارك في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

شارك السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، المنعقدة حاليًا في العاصمة السعودية الرياض.

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منع بلوجر شهير من دخول نقابة الصحفيين بسبب 3 أطباق كشري - ما القصة؟ -(صور)

أصدرت نقابة الصحفيين، قرارًا بمنع البلوجر عمرو بيلا، من دخولها كضيف بعد أن بث مقطع فديو عبر صفحته الرسمية على فيس بوك تناول فيه مقارنة بين 3 أطباق كشري كان قد أقدم على شرائها من 3 مطاعم

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أول مصنع يحصل على الرخصة الذهبية.. 9 معلومات عن مجمع هاير للتكييفات والغسالات

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التقاط صورة تذكارية مع العاملين بمجمع هاير الصناعي الصديق للبيئة في مدينة الروبيكي، في ختام جولته بالعاشر من رمضان.

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الفريق أسامة عسكر يختتم زيارته الرسمية لتركيا – فيديو

عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوفد المرافق له، بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية

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التموين: ارتفاع توريد القمح المحلي إلى 1.2 مليون طن حتى الآن

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في استلام القمح المحلي من المزارعين

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مصدر مصري: الوفد الأمني المصري يُكثف اتصالاته مع قادة حركة حماس ونظرائه الإسرائيليين

أكد مصدر مصري رفيع المستوى، أن الوفد الأمني المصري يُكثف اتصالاته مع قادة حركة حماس ونظرائه الإسرائيليين للوصول إلى توافق حول بعض النقاط الخلافية، وفقا لخبر عاجل أفادت به

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السيسي يشهد احتفالية عيد العمال ويفتتح عددًا من المشروعات

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الاحتفال بعيد العمال وافتتح عددًا من المشروعات.

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1500 جنيه.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العمال

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة قيمة مبلغ إعانات صندوق الطوارئ للعمال من 600 لـ1000 جنيه.

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الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في أقرب وقت ممكن تمهيدا لإصداره.

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موعد عودة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء من جديد

بدأت وزارة الكهرباء تنفيذ قرار وقف تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء بمناسبة أعياد شم النسيم وعيد الفصح المجيد للأقباط وذلك حرصًا على توفير استقرار واستمرارية الخدمة الكهربائية للمواطنين خلال فترة الأعياد، خاصة مع تزامنها مع ذروة فصل الصيف وزيادة أحمال الشبكة.

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