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BBC

مصدر مصري: الوفد الأمني المصري يُكثف اتصالاته مع قادة حركة حماس ونظرائه الإسرائيليين

05:10 م الخميس 02 مايو 2024

حركة حماس

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كتب- محمد أبو بكر:
أكد مصدر مصري رفيع المستوى، أن الوفد الأمني المصري يُكثف اتصالاته مع قادة حركة حماس ونظرائه الإسرائيليين للوصول إلى توافق حول بعض النقاط الخلافية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وكشف مصدر مصري رفيع المستوى، منذ قليل، بأن وفد من حركة حماس يصل إلى القاهرة خلال اليومين القادمين لاستكمال مفاوضات الهدنة.
وأكد المصدر المصري رفيع المستوى أن مصر تكثف جهودها لتعزيز الموقف التفاوضي بين الطرفين.

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