"القصير" يشارك في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

كتب- عمرو صالح:

شارك السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، المنعقدة حاليًا في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار "القصير"، خلال مداخلته أمام الاجتماع إلى أهمية وجود مؤشر لوضع الأمن الغذائي العربي الذي تتولاه المنظمة وترصد من خلاله حالة الأمن الغذائي.

كما أشار وزير الزراعة، إلى أهمية توسيع نطاق التعاون بين المنظمة العربية ومنظمات الأمم المتحدة المختصة بالغذاء والزراعة.

ويشار إلى أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية تابعة لجامعة الدول العربية أنشئت عام 1970، وباشرت أعمالها عام 1972 من مقرها الرئيسي في الخرطوم عاصمة جمهورية السودان وتعمل المنظمة على تطوير الأنشطة المتعلقة بالتنمية الزراعية وتنسيقها على المستوى القومي.

كما تقدم المساعدة في إحداث الوسائل الجديدة والاستراتيجيات المتعلقة بتطوير هذه المجالات بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية العربية في النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتحقق التكامل الزراعي العربي، والوفاء باحتياجات الدول العربية من السلع الزراعية.

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