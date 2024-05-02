القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي الثاني للطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم

كتب- محمد سامي:

نظمت القوات المسلحة، المؤتمر الدولي العلمي الثاني في الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم الخاص بمركز تأهيل العجوزة بالقوات المسلحة.

جاء ذلك بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين بمجال الروماتيزم والطب الطبيعي والتأهيلي من القوات المسلحة ووزارة الصحة وعمداء كليات الطب ورؤساء أقسام الطب الطبيعي بالجامعات المصرية وعدد من الخبراء الأجانب.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرض فيلم تسجيلي عن مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة تناول التطوير والتحديث الذي حدث في المركز لمواكبة أحدث ما وصلت إليه المعايير العالمية في مجال الطب الطبيعي والتأهيلي لخدمة المنظومة الصحية في مصر.

وألقى اللواء طبيب رضا الهميمي، مدير مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة، كلمة أشار فيها إلى دور المركز في خدمة قطاع كبير من أبناء القوات المسلحة والمواطنين، مؤكدا أهمية المؤتمر الذي يمثل فرصة لتبادل الخبرات العلمية الحديثة في علوم الطب الطبيعي والتأهيل لتحقيق خدمة طبية متميزة لأبناء الشعب المصري في ذلك المجال.

وأشار اللواء طبيب خالد شكري، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، خلال كلمته، إلى ما تقوم به إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة من تطوير التعليم الطبي المستمر والمتواصل للوصول إلى أحدث النظم والأبحاث على مستوى العالم، ولمواكبة كل ما هو جديد عالميًا في منظومتي الصحة والتعليم.

وتضمن المؤتمر العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات فضلًا عن إقامة ورش العمل التدريبية بمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالعجوزة بمشاركة عدد من الخبراء والأطباء العسكريين والمدنيين والخبراء الأجانب المتخصصين في المجال.

ويشمل المؤتمر هذا العام، مناقشة أحد التخصصات الجراحية الواعدة والمرتبطة بتخصص الطب الطبيعي والتأهيلي وهو تخصص فرعي من جراحة المخ والأعصاب الوظيفية والذي يهدف إلى تعديل وظائف الجهاز العصبي ويتخصص في علاج اضطرابات الجهاز العصبي المركزي (بالمخ والحبل الشوكي) عن طريق تعديل وظائف بعض مراكز المخ والأعصاب الطرفية باستخدام تقنيات وإجراءات مُختلفة لعلاج المرضى الذين يعانون من مجموعة متنوعة من الأمراض العصبية التي لا تستجيب للعلاجات الدوائية.

كما تضمنت الفاعليات محاضرة عن تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط وتأثيرها الإقليمي والدولي، والتهديدات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في الفترة الماضية والحالية والمستقبلية.

حضر الجلسة الافتتاحية، اللواء أركان حرب هاني محمد كامل، رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.