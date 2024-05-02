منافسة محتدمة على هذه المقاعد.. أسماء المرشحين المعتمدين لانتخابات "السياحة"

كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن المنافسة محتدمة حاليًا على عدد من المقاعد في انتخابات غرفة شركات السياحة رغم تبقي 3 أسابيع من الآن على عقدها في 22 مايو المقبل.



وأضاف وحيد، في تصريحات إلى "مصراوي"، أن المنافسة محتدمة حاليًا على مقعد شركات السياحة التي حققت حجم أعمال فوق الـ50 مليون جنيه، حيث يتنافس 3 مرشحين على المقعد.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن المنافسة قوية جدًا فيما يتعلق بشركات السياحة، حيث تم تحديد مقعدين لها.

وأشار إلى أنه يتنافس 7 مرشحين على هذين المقعدين، والمنافسة شرسة جدًا بين 3 مرشحين خلال الوقت الراهن.

وكانت أعلنت غرفة ووكالات السفر والسياحة، عن إجراء انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ومندوبيها في الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحة، يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024.

وأشارت "السياحة"، إلى أن إجراء الانتخابات سيكون اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، ويكون اجتماعًا صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد إنقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور عشرة أعضاء من الجمعية العمومية على الأقل.

وتابعت: تبدأ الانتخابات لأعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية في ذات اليوم في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

وحصل "مصراوي"، على - أسماء المرشحين المعتمدين لانتخابات السياحة.