"المنشآت الفندقية": صرف 6 دفعات من صندوق إعانة الطوارئ للعاملين بالسياحة – مستند

كتب- محمد أبو بكر:

أكد علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، اعتماد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مايلي:

- صرف 6 دفعات من صندوق إعانة الطوارئ للعاملين بالقطاع السياحي بفنادق طابا ودهب ونويبع.

- التوقف عن الصرف فور عودة السياحة مرة أخرى للمنطقة بعد الحرب أيهما أقرب.

- صرف كل دفعة من الدفعات الـ6 المشار إليها بعاليه، بصفة دورية شهرية، وذلك بناءً على طلب يقدم من المنشأة وعلى أن يتم الدعم للعاملين بتلك المنشآت عن طريق البريد.

وأهابت غرفة المنشآت الفندقية، بحسب منشور، حصل مصراوي على نسخة منه، بسرعة التقدم بالطلبات إليها؛ حتى يتسنى لها بسرعة إرسالها للصندوق.

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