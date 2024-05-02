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BBC

1500 جنيه.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العمال

12:26 م الخميس 02 مايو 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد أبو بكر:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة قيمة مبلغ إعانات صندوق الطوارئ للعمال من 600 لـ1000 جنيه.

ثم عاد الرئيس ليجري مناقشة على الهواء مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تضمنت زيادة قيمة الإعانة إلى 1500 جنيه بدلًا من 1000 جنيه.

وطالب الرئيس أيضًا، رئيس الوزراء بضرورة دعم الصندوق بمبلغ مالي، ليرد رئيس الوزراء بأنه سيتم تخصيص 5 مليارات جنيه للصندوق.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في الاحتفال بعيد العمال، بمجمع هاير الصناعي بمدينة العاشر من رمضان، بحضور عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي عيد العمال
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