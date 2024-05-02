أكاديمية الأزهر وكلية الدعوة بالقاهرة تخرجان دفعة جديدة من دورة "إعداد الداعية المعاصر"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

عقدت كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، اليوم، حفلًا بمقر الكلية لتكريم الطلاب النابغين من أبناء الكلية بمناسبة تلقيهم دورة متخصصة بأكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى تحت عنوان: «إعداد الداعية المعاصر»، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني - وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود - رئيس جامعة الأزهر.

وهدفت دورة إعداد الداعية المعاصر إلى تعزيز مهارات دعاة المستقبل وملكاتهم العلمية والمعرفية، وتضمنت محاور عدة منها الشرعي والقانوني والنفسي والطبي وغير ذلك من التخصصات المهمة، مثل: معالم المنهج الأزهري، الزاد الروحي والثقافي للدعاة، مفاهيم يجب أن تصحح، مهارات التواصل الجماهيري، مهارات التعبير والتأثير، وغير ذلك من المحاور.

ويذكر أن الشراكة الأزهرية مبادرة قامت بها الكلية من خلال عقد شراكات مثمرة مع هيئات الأزهر الشريف ومؤسساته بهدف تشكيل وعي مجتمعي وفق توجيه الإسلام يحقيق سلامة الوطن، والإفادة من تنوع الأوعية الفكرية الأزهرية في طرح رؤية متكاملة نحو تحصين الوعي الفكري للفرد والمجتمع من تسلل الأفكار الهدامة التي يحكم من خلالها على الإسلام زيفًا وزورًا، وكذا لتحقيق الريادة وإبراز الوسطية الأزهرية كلسان حال يعبر عن دور الأزهر الشريف في حماية الوعي الديني والوطني من مداهمات المغرضين والدخلاء على الدين.