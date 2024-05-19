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أداء مميز وجهود رائعة.. الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بالفوز بالكونفدرالية

10:45 م الأحد 19 مايو 2024

الرئيس السيسي

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة لنادي الزمالك بعد فوزه بالمباراة النهائية في بطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي.

وكتب الرئيس: "أتوجه بالتهنئة لنادي الزمالك على فوزه الرائع اليوم. أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير".

وتابع: "كل التحية لجماهير الزمالك و لكل المصريين، ونتمنى مزيداً من النجاح والإنجازات في المستقبل ، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق المغربي الشقيق".

الزمالك الرئيس السيسي الكونفدرالية الإفريقية نهضة بركان
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