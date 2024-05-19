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"صناعة النواب" ترجئ الموافقة على مواد العقوبات بقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء

06:27 م الأحد 19 مايو 2024

لجنة الصناعة بمجلس النواب

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كتب- نشأت علي:
استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين "أكثر من عُشر أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وشهد الاجتماع الذي شارك فيه ممثلين عن هيئة سلامة الغذاء، وعدد من الوزارات المعنية الموافقة على مواد مشروع القانون.

وأرجأ الاجتماع الموافقة على مواد العقوبات لاجتماع لاحق.

وأكد محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية التعديلات الواردة في مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، لاسيما في شأن الحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح أن التعديلات تشمل إلزام أي منشآة تقدم الأغذية بالحصول على ترخيص من وحدة سلامة الغذاء، من أجل ضمان جودة الأغذية المقدمة.

وأشار السلاب، إلى أن أهمية التعديلات ترتكز على ضرورة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع منحهم إعفاءات من الرسوم لمدة عام.

لجنة الصناعة مجلس النواب سلامة الغذاء
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