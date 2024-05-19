رئيسة "قومي المرأة": للفن دور مهم في تسليط الضوء على قضايا المرأة

القاهرة- أ ش أ:

أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، إيمان المجلس بالدور المهم للفن في تسليط الضوء على قضايا المرأة وتعزيز جهودها نحو نيل حقوقها وتكريس مكانتها في المجتمع.

جاء ذلك خلال مشاركتها بكلمة مسجلة في فعاليات افتتاح الدورة الثانية لملتقى التمكين بالفن، الذي يستضيفه المتحف القومي للحضارة المصرية، ويستمر حتى 22 مايو الجاري.

وقالت مايا مرسي، إن فعاليات الملتقى، الذي يرعاه المجلس للعام الثاني على التوالي، تسعى إلى تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة عبر دعم وتمكين المرأة من خلال الفن التشكيلي.

وأضافت أن الملتقى يهتم بالمرأة كرائدة من رواد هذا الفن، من خلال عرض الأعمال الإبداعية لسيدات عظيمات في الفن التشكيلي، مؤكدة أن الفن لغة عالمية عابرة للحدود، ودائما ما كان وسيلة لتحقيق تقدم المجتمعات ونهضتها، علاوة على دوره الفعال في الحفاظ على التاريخ والهوية، والقضاء على الأفكار السلبية التي تعيق تحقيق هذا التقدم.

وأوضحت رئيسة المجلس أن تاريخ الفن التشكيلي المصري يزخر بإبداعات فنانات عظيمات نفخر بهن جميعا، منهن المبدعات: إنجي أفلاطون، جاذبية سري، عفت ناجي، مارجريت نخلة، تحية حليم، زينب عبد الحميد، زينب السجيني، وغيرهن كثيرات لعبن دوراً بارزاً في تسليط الضوء على جوهر قضايا المرأة والمجتمع عبر الفن التشكيلي، وقدمن رؤى مختلفة للمجتمع المصري والإنساني في أعمال فنية متنوعة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن تمنياتها بنجاح جميع فعاليات الملتقى في دورته الثانية، وأن يحظى بأصداء داعمة لقضايا المرأة محليًا ودوليا.

جدير بالذكر أن ملتقى التمكين بالفن يقام تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ووزارات الثقافة والهجرة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والسياحة والآثار والبيئة، وهيئة تنشيط السياحة، وعدد من الهيئات الدولية، من بينها الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمركز الثقافي الإيطالي بمصر، وعدد من السفارات بينها سفارة إسبانيا وأيرلندا وتشيلي.

ويركز الملتقى على الأعمال الفنية للمرأة بمشاركة (144) فنانة من (40) دولة حول العالم، ويتضمن معرضًا للفنانات التشكيليات والعديد من الندوات والمحاضرات حول الفن الحديث وتطويره إلى جانب حلقات فنية تقام خلال أيام الملتقى لعدد من الفنانات العالميات.