بـ"نشحت" من المستثمر".. برلماني يهاجم قانون المنشآت الصحية.. وجبالي: انتقوا ألفاظكم

كتب- نشأت علي:

طالب النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، بإرجاء إقرار مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، لحين الانتهاء من منظومة التأمين الصحي.

جاء ذلك خلال كلمة الشرقاوي بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.

وقال الشرقاوي إن القانون المعروض مهم وخطير جدًّا؛ نظرًا لأنه يمنح التزامًا لمستثمرين أجانب أو محليين، ومستشفيات يقومون باختيارها.

ووجه النائب حديثه إلى النواب: شغالين كل يوم بالخواطر والتوصيات علشان ندخل الناس للمستشفيات؛ ولكن بعد تطبيق ذلك القانون، هنتحول إلى (الشحاتة) من المستثمر؛ لدخول مريض بالمستشفى.

وقاطعه المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، معترضًا على لفظة "الشحاتة"، مشددًا على انتقاء الألفاظ، وطلب حذفها.

وتابع الشرقاوي: المريض حاليًّا لا يأخذ حقه بشكل سريع؛ لأن المستشفيات ينقصها العديد من المستلزمات الطبية، وكل ما يلزم العمليات الجراحية؛ بسبب منظومة الشراء الموحد.

وأضاف النائب: وفى نفس الوقت رايحين نسلم المستشفيات اللي هيختارها المستثمر، متابعًا: كل حاجة اتباعت قبل كده والمستثمر كان بينقي، وماذا حدث؟!

وأشار الشرقاوي إلى أن مصر حتى الآن فيها مستشفيات يلجأ إليها كل المواطنين، وتقدم لهم خدمات جيدة؛ مثل مركز غنيم ومعهد ناصر، متابعًا: القانون لم يحدد أي المستشفيات التي سيتم تسليمها.

ودعا الشرقاوي إلى تعديل قانون المنشآت الخاصة لتطوير فكرة إنشاء المستشفيات بدلًا من ذلك القانون، وكذلك استكمال منظومة التأمين الصحي.