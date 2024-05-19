لماذا لم تُدرج مصر على قائمة الملاحظات الدولية 2024؟.. "وزير العمل" يكشف الأسباب

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأحد، أن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة لم تُدرج مصر على قائمة الملاحظات الدولية المُقرر مُناقشتها خلال فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المُنعقد في جنيف مطلع شهر يونيو المقبل 2024 بحضور مُمثلين عن 187 دولة حول العالم من وزارات عمل وأصحاب أعمال وعمال.

جاءت تصريحات "شحاتة"، خلال رئاسته اليوم الأحد للجلسة الثانية للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل؛ لمناقشة لمشروع قانون العمل؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب وإصداره؛ للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الإستثمار، وفقًا لبيان الوزارة اليوم الأحد.

وقال وزير العمل، إن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2024 والتي تضم هذا العام 40 دولة، يؤكد امتثالها لمعايير العمل الدولية وسياساتها المُتجهة نحو المزيد من الحماية والرعاية للعمال؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحرص على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وفي القلب منهم العمال، وذلك في إطار الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها.

وأشاد "الوزير"، بالعلاقة المتميزة مع منظمة العمل الدولية من خلال العديد من البرامج والأنشطة التي تهدف إلى المزيد من تعزيز علاقات العمل.

كما أشاد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، بجهود وزارة العمل نحو تعزيز علاقات العمل وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.

وشهدت مصر خلال الفترة الماضية، حزمة من سياسات الحماية الاجتماعية، ومنها رفع الحد الأدنى للأجور، ورفع الأجور في صندوق إعانات الطوارئ للعمال، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وحماية العمالة غير المنتظمة، وترسيخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية والعمل الأفضل والسلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل، والتمسك بالحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال أثناء مُناقشة مختلف القضايا المُرتبطة بعالم العمل والعمال.