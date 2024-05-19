رئيس الأغلبية البرلمانية يعلن موافقته على قانون المنشآت الصحية

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية، إن مشروع القانون اضاف العديد من الضمانات أهمها تفعيل المادة 18 من الدستور بكل ما فيها من مميزات وتشجيع القطاع الأهلي في تقديم الخدمات الصحية وكذلك تفعيل المادة 32 من الدستور والتي حددت شروط وقواعد المرافق العامة كما ان فلسفة القانون جاءت للحفاظ علي جودة الصحة وإحكام الرقابة وضمان جذب الاستثمارات المحلية.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وأضاف القصبي أن الحكومة أحسنت صنعا عندما واجهت الواقع من زيادة السكان وتعاملت في هذا القانون مع الواقع وأشركت القطاع الخاص والقطاع الأهالي لذلك أوافق باسم حزب مستقبل وطن وباسمي على مشروع القانون وأدعوا جميع الزملاء بالموافقة عليه.