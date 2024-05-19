بالصور.. تكريم نيللي كريم وخيري رمضان وجابر القرموطي بمؤتمر "التأمين الصحي الشامل"
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كتب- أحمد جمعة:
تصوير - محمود بكار:
شهد مؤتمر هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بشأن المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، تكريم عددًا من الإعلاميين ونجوم الفن.
وجرى تكريم: الفنانة نيللي كريم، والإعلامي خيري رمضان، والإعلامي جابر القرموطي، والكاتب مدحت العدل، والفنان طه دسوقي.
حضر التكريم الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة العامة، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
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