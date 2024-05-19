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نائب وزير المالية يكشف عدد الجهات المتعاقدة مع التأمين الصحي الشامل

11:33 ص الأحد 19 مايو 2024
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كتب- أحمد جمعة:

تصوير- محمود بكار:

كشف الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن عدد الجهات المتعاقدة مع منظومة التأمين الصحي الشامل، في المحافظات التي تم تطبيق المنظومة بها.

وقال "أبو عيش" إن القطاع الخاص شريك أساسي في عمل منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث بلغ عدد الهيئات والجهات المتعاقدة مع هيئة التأمين حتى نهاية أبريل الماضي، 322 هيئة منهم 226 تابعين لذراع الدولة وهو هيئة الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل "إنجازات تحققت ودروس مستفادة" بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية.

وأوضح أن 30% من عدد المتعاقدين للخدمة بالتأمين الصحي مع القطاع الخاص، كما سيتم التعاقد مع أول وحدتين للرعاية الخاصة في الإسماعيلية يوم الخميس المقبل، وكان هذا هو التحدي الرئيسي بالنسبة لنا.

وأضاف: "تم استكمال كافة الجهات من القطاع الخاص التي يتم التعامل معها كمقدمين للخدمة، ولدينا جهة متعاقدة من الجهات ذات التأمين الخاص مثل هيئة قناة السويس، وبالتالي ما يجري هو تفعيل القانون واللائحة على الأرض، ومع ذلك نحتاج لزيادة دور القطاع الخاص".

ووجه "أبو عيش" الشكر لكل الجهات الدولية التي ساعدت في الوصول لهذه المرحلة بالمنظومة وعلى رأسها البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية والجايكا اليابانية.

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